Кабмин Японии: Токио придает большое значение диалогу РФ и США по Украине

Правительство Японии внимательно наблюдает за контактами между Россией и США по вопросу Украины, считая их крайне важными. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.
«Мы придаем большое значение контактам между США и РФ, включая обозначенный вами телефонный разговор, и продолжим с большим вниманием следить за ними», — рассказал Хаяси.
Так генсек отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Ранне она сообщила, что помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в 12 марта провел телефонный разговор с российским коллегой, обсудив возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.
Кроме этого, Хаяси в очередной раз подчеркнул, что Япония поддерживает договоренности, достигнутые США и Украиной в Джидде, и надеется на «позитивный подход» со стороны России.
11 марта прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.