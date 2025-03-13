В Омске завершилось строительство самого маленького многоквартирного дома

В Омске зарегистрировали два дома, которые выделяются по своим размерам: самый крупный и самый маленький многоквартирные дома. Об этом рассказала пресс-служба Управления Росреестра по Омской области, отмечая, что эти объекты были поставлены на кадастровый учёт в 2024 году.