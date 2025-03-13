В Омске завершилось строительство самого маленького многоквартирного дома

В Омске зарегистрировали два дома, которые выделяются по своим размерам: самый крупный и самый маленький многоквартирные дома. Об этом рассказала пресс-служба Управления Росреестра по Омской области, отмечая, что эти объекты были поставлены на кадастровый учёт в 2024 году.
В Советском административном округе города Омска на улице 4-я Северная построены два самых высоких 20-этажных многоквартирных дома. В микрорайоне «Старгород» на улице Нагибина был построен самый крупный жилой дом. В нём 138 квартир, а общая площадь составляет более 18 тысяч квадратных метров.
С другой стороны, в Ленинском округе на улице Молодогвардейской построен самый маленький многоквартирный дом. В нём расположены 19 квартир общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
В 2024 году также был зарегистрирован самый старый двухквартирный дом, построенный в 1958 году. Он находится в деревне Михайловка Черлакского муниципального района Омской области и имеет площадь 83 квадратных метра.
В Омске на кадастровый учёт поставлено больше всего многоквартирных домов в Центральном округе — 14, а также 12 в Кировском. По три многоквартирных дома зарегистрировано в Советском и Ленинском округах.