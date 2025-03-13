Зловонные стоки канализации стекают в речку Кая в Иркутском районе

С проблемой столкнулись жители микрорайонов «СОЮЗ-Маркова», «Парк Пушкино» и рабочего посёлка Маркова. Они утверждают, что проблемы с канализацией наблюдались с момента ее постройки, однако в последнее время ситуация усугубилась.