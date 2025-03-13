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Зловонные стоки канализации стекают в речку Кая в Иркутском районе

Жители рабочего поселка Маркова пожаловались на прямую линию президенту.

Источник: Соцсети

Жители рабочего поселка Маркова Иркутского района обратились на прямую линию президента России Владимира Путина из-за аварийного состояния канализации. Зловонные стоки стекают в речку Кая, а жители задыхаются от запаха. Об этой ситуации стало известно из тг-канала (18+) Народного фронта в Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia.

С проблемой столкнулись жители микрорайонов «СОЮЗ-Маркова», «Парк Пушкино» и рабочего посёлка Маркова. Они утверждают, что проблемы с канализацией наблюдались с момента ее постройки, однако в последнее время ситуация усугубилась.

«Девять лет назад в Кае было много малька и нерестилась рыба. Сейчас нет ни одной рыбы», — рассказывает житель ДПК «Ромашка» Павел.

Специалисты Народного фронта обратились в природоохранную прокуратуру и администрацию Марковского муниципального образования с просьбой отремонтировать станцию и устранить аварию.