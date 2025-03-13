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В Тулунском районе работникам предприятия задолжали зарплату на сумму 13,3 млн

Работодатель не выплачивал зарплату с октября 2024 по февраль 2025.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Работникам муниципального предприятия из Тулунского района с октября 2024 по февраль 2025 не выплачивали зарплату. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, долгов накопилось на сумму более 13,3 миллиона рублей.

— После проверки исполнения трудового законодательства были внесены представления. Руководителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В итоге из муниципального бюджета были выделены деньги, 86 работникам полностью выплатили долги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывшего начальника нефтегазовой компании обвиняют в получении взятки на сумму более 23 миллионов рублей.