В Тулунском районе работникам предприятия задолжали зарплату на сумму 13,3 млн

Работникам муниципального предприятия из Тулунского района с октября 2024 по февраль 2025 не выплачивали зарплату. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, долгов накопилось на сумму более 13,3 миллиона рублей.
— После проверки исполнения трудового законодательства были внесены представления. Руководителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
В итоге из муниципального бюджета были выделены деньги, 86 работникам полностью выплатили долги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывшего начальника нефтегазовой компании обвиняют в получении взятки на сумму более 23 миллионов рублей.