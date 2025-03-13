Поперечный* пытается оспорить штраф за дискредитацию армии

Ранее стало известно, что проживающий за границей Данила Поперечный признан иноагентом, в том числе за получение более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Об этом сообщал Замоскворецкий суд Москвы. Комик пытался оспорить свой статус, сообщает 360.ru.