За два года в Новосибирске зарплаты выросли на 40%

Об увеличении заработных плат сообщили в Новосибирске.
По данным hh.ru, зарплатные ожидания и предложения в регионе достигли 70 тыс. рублей, увеличившись на 20 тыс. рублей с февраля 2023 года.
Как уточнила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, работодатели вынуждены повышать ставки, чтобы оставаться конкурентоспособными. Также она отметила, что обычно индексация зарплат начинается весной или летом, но в прошлом году рост начался уже в апреле.
Напомним, что в Новосибирской области изменится дата выплаты детских пособий в марте.