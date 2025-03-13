За два года в Новосибирске зарплаты выросли на 40%

Как уточнила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, работодатели вынуждены повышать ставки, чтобы оставаться конкурентоспособными. Также она отметила, что обычно индексация зарплат начинается весной или летом, но в прошлом году рост начался уже в апреле.