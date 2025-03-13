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За два года в Новосибирске зарплаты выросли на 40%

Об увеличении заработных плат сообщили в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Об увеличении заработных плат сообщили в Новосибирске.

По данным hh.ru, зарплатные ожидания и предложения в регионе достигли 70 тыс. рублей, увеличившись на 20 тыс. рублей с февраля 2023 года.

Как уточнила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева, работодатели вынуждены повышать ставки, чтобы оставаться конкурентоспособными. Также она отметила, что обычно индексация зарплат начинается весной или летом, но в прошлом году рост начался уже в апреле.

Напомним, что в Новосибирской области изменится дата выплаты детских пособий в марте.