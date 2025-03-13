Новосибирец подал в суд на УК после падения на скользкой лестнице

— Ссылаясь на заключение видеотехнической экспертизы, обращает внимание, что причиной падения истца является соскальзывание левой ноги с продольной направляющей пандуса с потерей равновесия. При этом в исследуемой видеозаписи с камеры домофона он поднимается по ступеням подъезда с крупногабаритным грузом, который перекрывает обзор движения, наступает левой ногой на направляющую пандуса, а не ступеньку, оборудованную противоскользящим покрытием, теряет равновесие из-за крупногабаритного груза в руках, падает вместе с коробкой. Кроме того, из видеоматериала следует, что ступени очищены от снега и наледи, противоскользящее покрытие плотно прилегает к ступеням лестницы, — сообщается на сайте Новосибирского областного суда.