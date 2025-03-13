Молодёжь Новосибирска рассказала, за какую зарплату будут работать

Молодые сотрудники в Новосибирской области рассказали о своих зарплатных ожиданиях при трудоустройстве. Оказалось, меньше чем за 40 тысяч они работать не собираются. Об этом говорят данные сервиса «Зарплата.ру».
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 1 840 жителей страны в возрасте 18−25 лет. Так, зарплата менее 50 тысяч не устраивает 54% респондентов; меньше 60 тысяч — 12%, меньше 70 тысяч — 24%.
Молодёжь привлекает сфера IT, финансы, медицина, строительство, госслужба, создание собственного бизнеса.
Хотят работать удалённо — 37%, гибридный график интересен 35%, а готовы ездить в офис — 19% опрошенных.