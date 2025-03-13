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Молодёжь Новосибирска рассказала, за какую зарплату будут работать

За 40 тысяч рублей молодые сотрудники работать не собираются.

Источник: Freepik

Молодые сотрудники в Новосибирской области рассказали о своих зарплатных ожиданиях при трудоустройстве. Оказалось, меньше чем за 40 тысяч они работать не собираются. Об этом говорят данные сервиса «Зарплата.ру».

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 1 840 жителей страны в возрасте 18−25 лет. Так, зарплата менее 50 тысяч не устраивает 54% респондентов; меньше 60 тысяч — 12%, меньше 70 тысяч — 24%.

Молодёжь привлекает сфера IT, финансы, медицина, строительство, госслужба, создание собственного бизнеса.

Хотят работать удалённо — 37%, гибридный график интересен 35%, а готовы ездить в офис — 19% опрошенных.