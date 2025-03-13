В Учалах простятся с погибшим 28-летним Жамалом Султановым

Завтра утром, 14 марта, в башкирском городе Учалы состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции прощания с рядовым Жамалом Султановым. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.
Жамал Рашитович родился 10 января 1997 года в Учалах, учился в местном лицее № 3. В 2015-ом был призван в армию, в 2020-ом окончил Башкирский экономический колледж.
В марте 2019 года Жамал Султанов заключил контракт с российским Министерством Обороны, служил гранатометчиком.
Церемония прощания пройдет завтра в 10:00 в Учалинской филармонии.
— Приносим искренние соболезнования родным и близким, — заявили в администрации Учалов.
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