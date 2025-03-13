«Маленькое» дело: Уролог объяснила, что говорит о вашем здоровье частота посещения туалета

На частоту этого процесса влияет множество факторов: количество и виды жидкости, приём лекарств, а также стресс и тревожность. У женщин позывы могут быть чаще, чем у мужчин, а во время беременности частота значительно возрастает из-за давления плода на мочевой пузырь.