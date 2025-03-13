Премьер Канады Карни заявил, что встретится с Трампом при уважении суверенитета

Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом при условии, если тот проявит уважение к суверенитету Канады и будет открыт к обсуждению совместных подходов в торговой сфере. Об этом Карни сообщил во время пресс-конференции в Гамильтоне.
«Я готов встретиться с президентом Трампом в подходящий момент, но только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям», — сказал Карни.
В феврале Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики (25%), Китая (10%) и Канады (25%). Позднее американский глава поручил ввести дополнительные тарифы от 25 до 50% на всю сталь, алюминий, импортируемые из Канады.
Накануне американский лидер заявил, что присоединение Канады в состав США привело бы к полному исчезновению тарифов и пошлин.