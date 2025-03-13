Премьер Канады Карни заявил, что встретится с Трампом при уважении суверенитета

Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом при условии, если тот проявит уважение к суверенитету Канады и будет открыт к обсуждению совместных подходов в торговой сфере. Об этом Карни сообщил во время пресс-конференции в Гамильтоне.