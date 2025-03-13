Путин: наёмники ВСУ не подпадают под действие Женевской конвенции

Российским военным следует гуманно относиться ко всем пленным, однако иностранные граждане, вступившие в ряды Вооружённых сил Украины, не подпадают под действие Женевской конвенции, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе совещания в Курской области.
Напомним, Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой войск, где провёл рабочее совещание.
Президент РФ заявил, что после освобождения Курской области от Вооружённых сил Украины можно изучить возможность организации зоны безопасности вдоль госграницы Российской Федерации.