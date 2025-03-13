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В Омске с 17 марта на год ограничат движение большегрузов по трем путепроводам

Это сделано из-за аварийного состояния путерповодов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на транспорт тяжелее 3,5 тонн вводится запрет на движение по трем путепроводам. Речь идет о транспортной развязке «Станция Входная». Запрет связан с обнаруженными дефектами на путепроводах.

Так частичное разрушение полотна зафиксировано на участках дороги 3+540 км, 3+654 км, 3+824 км и 3+963 км. Ремонтные работы, по данным Министерства транспорта, займут год.

Для водителей большегрузов разработаны альтернативные маршруты:

Первый маршрут: Кондратюка — Волгоградская — 2-я Солнечная — 1Р402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск) — Окружная дорога;

Второй маршрут: 22-го Декабря — Торговая — Южная — Мельничная — Р-254 «Иртыш» (Южный обход Омска).

Ограничения будут действовать до 17 марта 2026 года. Водителям рекомендуется учитывать изменения в дорожном движении и планировать маршруты заранее.

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