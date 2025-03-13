Россиянам запретили сбивать дроны подручными средствами

Специалисты МЧС советуют не трогать беспилотники и не пользоваться рядом с ними радиоаппаратурой, мобильными телефонами или устройствами с GPS. При обнаружении упавшего дрона необходимо отойти на расстояние не менее 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих. После этого следует сообщить о происшествии по номеру 112.