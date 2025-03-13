МЧС России выпустило рекомендации для граждан, касающиеся поведения при обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ведомство предупреждает, что приближаться к упавшим дронам или пытаться сбить их подручными средствами категорически запрещено.
Специалисты МЧС советуют не трогать беспилотники и не пользоваться рядом с ними радиоаппаратурой, мобильными телефонами или устройствами с GPS. При обнаружении упавшего дрона необходимо отойти на расстояние не менее 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих. После этого следует сообщить о происшествии по номеру 112.
В рекомендациях также подчеркивается, что гражданам не следует снимать на видео работу систем ПВО, полеты БПЛА или военную технику. Запрещается публиковать такие материалы в социальных сетях, чтобы не информировать противника.
«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — подчеркнули в ведомстве.
В ночь на 11 марта было сбито 343 украинских БПЛА над территорией России. В военном ведомстве также отметили, что шесть дронов ВСУ удалось перехватить в районе Курской атомной электростанции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявил, что система ПВО очень хорошо сработала при отражении атаки дронов на Московский регион. Он отмечал, что Украина бьет по жилым домам, а Россия — по военным целям.
Между тем, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ атаковали Москву как минимум из трех областей Украины.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что в Организации Объединенных Наций решительно осудили массовую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданское население и инфраструктуру России. По его словам, подобные атаки со стороны киевского режима, несущие угрозу для жизней мирного населения, должны быть немедленно прекращены. При этом представитель генсека ООН призвал к срочной деэскалации конфликта на Украине и немедленному прекращению боевых действий.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что нелегитимный президент Незалежной Владимир Зеленский стремится удовлетворить свое эго атакой беспилотников на Москву. Он отметил, что глава киевской хунты не был бы собой, если бы не попытался укрепить своё самолюбие массированной атакой на российскую столицу, пусть и на короткое время.