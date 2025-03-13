Ливитт не в курсе, продлил ли Трамп лицензию на расчёты за энергоресурсы РФ

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что не знает, продлил ли президент Соединённых Штатов Дональд Трамп лицензию на расчёты за энергоресурсы Российской Федерации.
«Ну, я не знаю, сделал ли это президент или нет», — сказала она.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News. Пресс-секретарь Трампа ответила на соответствующий вопрос.
При этом Ливитт выразила мнение, что американский лидер не продлил данную лицензию.
«Исходя из моего понимания, он не сделал этого. Но я, несомненно, могу перепроверить и дать вам ответ», — отметила она.
Лицензия позволяет финансовой системе западных государств обслуживать сделки, связанные с энергоносителями РФ.
Ранее официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты и Европа с помощью незаконных ограничительных мер пытаются возводить препоны для торговых сделок РФ в области энергоресурсов.