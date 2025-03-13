США могут ограничить поставки Украине ракет ATAСMS

Пентагон может возобновить поставки Украине тактических ракетных комплексов ATACMS, но в ограниченных объемах. Об этом пишет агентство Associated Press (АР) со ссылкой на американский армейский источник.
«Министерство обороны США сообщило Украине, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, союзники США и НАТО считают системы противовоздушной обороны гораздо более востребованными», — следует из сообщения.
В документе также отмечается, что, несмотря на возобновление поставок оружия из Вашингтона в Киев, официальные лица признали, что у Украины больше нет ATACMS.
При этом американский источник уточнил, что в общей сложности США передали Украине около 40 подобных ракетных комплексов, но «их запасы иссякли к концу января».
Накануне помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о возобновлении поставок Киеву в рамках механизма экстренной военной помощи.