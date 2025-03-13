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США могут ограничить поставки Украине ракет ATAСMS

Пентагон может продолжить поставлять Киеву ATAСMS, но с ограничениями.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон может возобновить поставки Украине тактических ракетных комплексов ATACMS, но в ограниченных объемах. Об этом пишет агентство Associated Press (АР) со ссылкой на американский армейский источник.

«Министерство обороны США сообщило Украине, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, союзники США и НАТО считают системы противовоздушной обороны гораздо более востребованными», — следует из сообщения.

В документе также отмечается, что, несмотря на возобновление поставок оружия из Вашингтона в Киев, официальные лица признали, что у Украины больше нет ATACMS.

При этом американский источник уточнил, что в общей сложности США передали Украине около 40 подобных ракетных комплексов, но «их запасы иссякли к концу января».

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о возобновлении поставок Киеву в рамках механизма экстренной военной помощи.