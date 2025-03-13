Трампа заподозрили в применении стратегии «обратного Киссинджера»: разменной монетой станет Украина

Пока же шаги главы Белого дома нельзя назвать дружественными. Так, Дональд Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии Министерства финансов, которая разрешала иностранным компаниям осуществлять расчеты за энергоресурсы России через банки, находящиеся под санкциями.