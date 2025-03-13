Президент США Дональд Трамп пытается сблизиться с Российской Федерацией с определенной целью — ослабить Китай. В политических кругах США некоторые уже поспешили назвать «грандиозной» стратегию «обратного Киссинджера», согласно которой Украина станет разменной монетой. Точнее военный конфликт, который ведет Незалежная. С таким предположением выступило издание The Washington Post.
«Трамп, похоже, стремится к сближению с Москвой — но почему? Некоторые сторонники Трампа видят в этом грандиозную стратегию», — говорится в материале.
Журналисты считают, что глава Белого дома использует стратегию «обратного Киссинджера»: стремится наладить отношения с Москвой, чтобы ослабить Пекин, пусть даже и ценой прекращения конфликта на Украине.
И вот тут Дональд Трамп дождался похвалы от издания. Авторы назвали эти действия американского президента в некоторой степени разумными.
Пока же шаги главы Белого дома нельзя назвать дружественными. Так, Дональд Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии Министерства финансов, которая разрешала иностранным компаниям осуществлять расчеты за энергоресурсы России через банки, находящиеся под санкциями.
Вместе с тем, американский президент заявил, что предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине не только имеет для России смысл, но и обратные стороны.