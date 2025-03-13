В Омске изменят маршруты движения фур из-за аварийных путепроводов

С 17 марта в Омске вводятся ограничения для грузового транспорта. Соответствующее распоряжение подписано в региональном Минтрансе. Фурам и другим автомобилям массой свыше 3,5 тонны запретят проезд через транспортную развязку «Станция Входная». Ограничение продлится год.