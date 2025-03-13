В Омске изменят маршруты движения фур из-за аварийных путепроводов

С 17 марта в Омске вводятся ограничения для грузового транспорта. Соответствующее распоряжение подписано в региональном Минтрансе. Фурам и другим автомобилям массой свыше 3,5 тонны запретят проезд через транспортную развязку «Станция Входная». Ограничение продлится год.
Причина — аварийное состояние путепроводов на нескольких участках дороги. Для объезда доступны два маршрута:
- Кондратюка — Волгоградская — 2-я Солнечная — 1Р402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск) — Окружная дорога.
- 22-го Декабря — Торговая — Южная — Мельничная — Р-254 «Иртыш» (Южный обход Омска).
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом ограничений.