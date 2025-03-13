«Ситуация очень сложная»: Трамп высказался о перемирии на Украине для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение о немедленном прекращении огня на Украине может быть выгодным для России, но имеет и свои недостатки. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на инициативу Вашингтона.