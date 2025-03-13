«Ситуация очень сложная»: Трамп высказался о перемирии на Украине для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение о немедленном прекращении огня на Украине может быть выгодным для России, но имеет и свои недостатки. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на инициативу Вашингтона.
Американский лидер подчеркнул, что не оценивает шансы на успех перемирия, но считает, что такой шаг может быть логичным для России. При этом он отметил, что ситуация на Украине остается крайне сложной.
«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны. Ситуация очень сложная», — констатировал глава Белого дома.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
Также сообщалось, что делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии договорились о составе переговорных групп, а также немедленном старте дискуссии о достижении устойчивого мира.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США планируют передать Российской Федерации предложения о прекращении огня на территории Украины, используя несколько каналов связи.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии отметил, что какими бы ни были договоренности по разрешению конфликта на Украине, базироваться они будут на условиях России. Пока же самое главное, уверен сенатор, не мешать сторонними комментариями переговорам Москвы и Вашингтона, и дать переговорщикам поработать.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава.