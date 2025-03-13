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На выходных в Башкирии потеплеет до +9 градусов

Башкирию ждут дожди и очередное потепление.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается серьезное потепление, которое будет сопровождаться дождями. О прогнозе погоды на конец рабочей недели и выходные рассказали республиканские синоптики.

По их словам, пятница, 14 марта, ознаменуется ночными умеренными дождями, днем же осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит −2,+3°, днем +2,+7°.

Характер погоды не изменится в субботу, 15 марта. Метеорологи также ожидают дожди и повышение дневной температуры до +9 градусов.

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