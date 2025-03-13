В долине реки Егошихи в Перми организовали круглосуточное патрулирование

Кроме того, в рамках благоустройства долины реки Егошихи в проекте «Зеленое кольцо» на территории Красных казарм планируется установить различные малые архитектурные формы. Здесь появятся новые спортивные и образовательные площадки, а также зоны для тихого отдыха с качелями, лавочками и урнами.