В долине реки Егошихи в Перми организовали круглосуточное патрулирование

В долине реки Егошихи организовали круглосуточное патрулирование. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.
Сотрудники частного охранного предприятия делают регулярные обходы территории Красных казарм, что значительно улучшает безопасность на прогулочной зоне, а в случае необходимости специалисты могут вызвать группу быстрого реагирования.
Кроме того, в рамках благоустройства долины реки Егошихи в проекте «Зеленое кольцо» на территории Красных казарм планируется установить различные малые архитектурные формы. Здесь появятся новые спортивные и образовательные площадки, а также зоны для тихого отдыха с качелями, лавочками и урнами.
Отметим, что ранее патрулирование проводилось в парке Каменских, в долине реки Данилихи и на участках долины реки Егошихи, включая завод Шпагина и Среднюю дамбу.