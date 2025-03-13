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В долине реки Егошихи в Перми организовали круглосуточное патрулирование

Это сделано для обеспечения безопасности на территории мест отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В долине реки Егошихи организовали круглосуточное патрулирование. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Сотрудники частного охранного предприятия делают регулярные обходы территории Красных казарм, что значительно улучшает безопасность на прогулочной зоне, а в случае необходимости специалисты могут вызвать группу быстрого реагирования.

Кроме того, в рамках благоустройства долины реки Егошихи в проекте «Зеленое кольцо» на территории Красных казарм планируется установить различные малые архитектурные формы. Здесь появятся новые спортивные и образовательные площадки, а также зоны для тихого отдыха с качелями, лавочками и урнами.

Отметим, что ранее патрулирование проводилось в парке Каменских, в долине реки Данилихи и на участках долины реки Егошихи, включая завод Шпагина и Среднюю дамбу.