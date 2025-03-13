«Осторожно, злой хозяин собаки!»: в Находке владелец ротвейлера напал на отца двухлетнего ребенка

По словам очевидцев, молодая мать с двухлетним ребенком сделала замечание владельцу ротвейлера, однако в ответ услышала грубость и оскорбления. За женщину вступился ее муж. На словесной перепалке конфликт не закончился: позже хозяин пса пригласил мужчину в подъезд, где жестоко избил его.