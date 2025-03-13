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«Осторожно, злой хозяин собаки!»: в Находке владелец ротвейлера напал на отца двухлетнего ребенка

В Находке мужчина избил соседа после замечания о выгуле собаки без намордника.

Источник: Комсомольская правда

В Находке мужчина получил сотрясение мозга в ходе драки с соседом, выгуливавшим свою собаку без намордника. Пострадавший сделал замечание мужчине, из-за чего тот избил его. Полиция проводит проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, молодая мать с двухлетним ребенком сделала замечание владельцу ротвейлера, однако в ответ услышала грубость и оскорбления. За женщину вступился ее муж. На словесной перепалке конфликт не закончился: позже хозяин пса пригласил мужчину в подъезд, где жестоко избил его.

В результате нападения пострадавший получил сотрясение мозга и множественные ушибы, после чего незамедлительно обратился в полицию.

В пресс-службе ОМВД России по городу Находке подтвердили факт поступления заявления.

«В дежурную часть городского отдела полиции поступило заявление гражданина о том, что в ходе конфликта с соседом тот нанес ему телесные повреждения», — говорится в ТГ-канале ведомства.

В настоящее время участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Потерпевшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой определят степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что с 1 апреля власти намерены ужесточить требования к владельцам домашних животных, за несоблюдение правил приморцев будут штрафовать.