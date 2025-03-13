Автобус Новосибирск-Убинское прекращает работу

С понедельника, 17 марта, автобус «Убинское — Новосибирск» прекращает свою работу. Это связано с убыточностью маршрута.
Как сообщается в группе администрации Убинского района во «ВКонтакте», в настоящее время в среднем пассажиропоток составляет 10 человек в день. В то время как вместимость автобуса — 51 место.
За прошлый год убытки на этом маршруте составили более 2 миллионов рублей, а за первые два месяца нынешнего года — 571,9 тысячи рублей.
Также отмечается, что приоритетными для жителей района являются электрички.