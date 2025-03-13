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Автобус Новосибирск-Убинское прекращает работу

Такое решение было принято «Убинскавтотрансом» из-за низкого пассажиропотока.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

С понедельника, 17 марта, автобус «Убинское — Новосибирск» прекращает свою работу. Это связано с убыточностью маршрута.

Как сообщается в группе администрации Убинского района во «ВКонтакте», в настоящее время в среднем пассажиропоток составляет 10 человек в день. В то время как вместимость автобуса — 51 место.

За прошлый год убытки на этом маршруте составили более 2 миллионов рублей, а за первые два месяца нынешнего года — 571,9 тысячи рублей.

Также отмечается, что приоритетными для жителей района являются электрички.