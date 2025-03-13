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Жительница Новоссибирска подала в суд на соседа за клевету в садоводческом чате

Ее обвинили в том, что она ворует электроэнергию.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирска подала иск в суд на соседа из садоводческого чата. В заявлении она написала, что мужчина ее якобы оклеветал.

— В указанном чате состоят 155 участников, в том числе истец и ответчик. Ответчик зарегистрирован в указанном чате под именем «А.». Он разместил в указанном чате недостоверную, оскорбляющую истца информацию о том, что истец не платит за электрическую энергию, указав угрозу, что истец за воровство электрической энергии ответит, что подтверждается скриншотом переписки, — сообщается на сайте Новосибирского областного суда.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Женщина пошла дальше и подала апелляцию.

— В материалы дела представлены доказательства наличия у истца задолженности за потребленную электроэнергию, что свидетельствует о действительности распространенной ответчиком информации. Также истец подтвердила факт разногласий с председателем товарищества, которая высказывалась в отношении нее в оскорбительной форме, о чем указано ответчиком в чате, следовательно, данная информация также соответствует фактическим обстоятельствам. При этом истцом не представлено доказательств порочащего характера сведений, распространенных ответчиком.

Областной суд взвесил все факты и отклонил заявление женщины.