Жительница Новоссибирска подала в суд на соседа за клевету в садоводческом чате

— В материалы дела представлены доказательства наличия у истца задолженности за потребленную электроэнергию, что свидетельствует о действительности распространенной ответчиком информации. Также истец подтвердила факт разногласий с председателем товарищества, которая высказывалась в отношении нее в оскорбительной форме, о чем указано ответчиком в чате, следовательно, данная информация также соответствует фактическим обстоятельствам. При этом истцом не представлено доказательств порочащего характера сведений, распространенных ответчиком.