Жительница Новоссибирска подала в суд на соседа за клевету в садоводческом чате

Жительница Новосибирска подала иск в суд на соседа из садоводческого чата. В заявлении она написала, что мужчина ее якобы оклеветал.
— В указанном чате состоят 155 участников, в том числе истец и ответчик. Ответчик зарегистрирован в указанном чате под именем «А.». Он разместил в указанном чате недостоверную, оскорбляющую истца информацию о том, что истец не платит за электрическую энергию, указав угрозу, что истец за воровство электрической энергии ответит, что подтверждается скриншотом переписки, — сообщается на сайте Новосибирского областного суда.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Женщина пошла дальше и подала апелляцию.
— В материалы дела представлены доказательства наличия у истца задолженности за потребленную электроэнергию, что свидетельствует о действительности распространенной ответчиком информации. Также истец подтвердила факт разногласий с председателем товарищества, которая высказывалась в отношении нее в оскорбительной форме, о чем указано ответчиком в чате, следовательно, данная информация также соответствует фактическим обстоятельствам. При этом истцом не представлено доказательств порочащего характера сведений, распространенных ответчиком.
Областной суд взвесил все факты и отклонил заявление женщины.