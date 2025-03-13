Мэр Братска предлагает изменить условия выдачи сертификатов на жилье

Следком продолжает расследование уголовного дела по факту незаконной выдачи сертификатов на квартиры. Напомним, в социальной сети сообщалось, что их получили семьи родом из среднеазиатских стран, до недавнего времени числившиеся мигрантами. Как стало известно КП-Иркутск, ситуацию прокомментировал мэр Братска Александр Дубровин.
— Список получателей на 2025 год был официально утвержден еще в мае 2024, для участия в программе отобрали 67 семей. Среди них только две, в которых один из родителей не является гражданином России. У нас не было оснований отказать в получении сертификатов, так как, согласно установленным нормам, семьи с иностранным присутствием могут стать участниками программы, но социальную выплату получают только граждане России, — сказал Александр Дубровин.
Также мэр отметил, что предложил инициировать рассмотрение вопроса об изменении условий получения социальной выплаты участниками программы.
— Я считаю, что семья должна прожить на территории Иркутской области не менее пяти лет, а возможно и больше, чтобы иметь право участвовать в программе, — сказал он.
Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работникам предприятия задолжали зарплату на сумму 13,3 миллиона рублей в Тулунском районе.