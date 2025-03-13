Мэр Братска предлагает изменить условия выдачи сертификатов на жилье

— Список получателей на 2025 год был официально утвержден еще в мае 2024, для участия в программе отобрали 67 семей. Среди них только две, в которых один из родителей не является гражданином России. У нас не было оснований отказать в получении сертификатов, так как, согласно установленным нормам, семьи с иностранным присутствием могут стать участниками программы, но социальную выплату получают только граждане России, — сказал Александр Дубровин.