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Новосибирцев предупредили о ранней активности клещей

В прошлом году более восьми тысяч людей покусали эти насекомые.

Источник: Freepik

В Новосибирске прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсудили меры по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, и подготовку к эпидсезону в регионе. Согласно прогнозам, в 2025 году клещи будут более активными и проснутся раньше, чем обычно. Об этом сообщает городская администрация.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в 2024 году более восьми тысяч новосибирцев обратились в медицинские учреждения с укусами клещей, 57 человек заболели энцефалитом, трое из них умерли.

В связи с такими обстоятельствами, в образовательных учреждениях, парках и скверах, на кладбищах проведут противоклещевые мероприятия, а именно очистят лесозоны от сухостоя, установят противоклещевые аншлаги и заключат контракты на проведение акарицидной обработки.

Кроме этого, власти Новосибирска напомнили о вакцинации, которая является единственным способом защитить себя от от клещевого энцефалита.

Екатерина Павлюх