Новосибирцев предупредили о ранней активности клещей

В Новосибирске прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсудили меры по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, и подготовку к эпидсезону в регионе. Согласно прогнозам, в 2025 году клещи будут более активными и проснутся раньше, чем обычно. Об этом сообщает городская администрация.