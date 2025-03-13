Новосибирцев предупредили о ранней активности клещей

В Новосибирске прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсудили меры по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, и подготовку к эпидсезону в регионе. Согласно прогнозам, в 2025 году клещи будут более активными и проснутся раньше, чем обычно. Об этом сообщает городская администрация.
По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в 2024 году более восьми тысяч новосибирцев обратились в медицинские учреждения с укусами клещей, 57 человек заболели энцефалитом, трое из них умерли.
В связи с такими обстоятельствами, в образовательных учреждениях, парках и скверах, на кладбищах проведут противоклещевые мероприятия, а именно очистят лесозоны от сухостоя, установят противоклещевые аншлаги и заключат контракты на проведение акарицидной обработки.
Кроме этого, власти Новосибирска напомнили о вакцинации, которая является единственным способом защитить себя от от клещевого энцефалита.
Ранее редакция НДН.инфо писала, безвредный для пчел препарат от вредителей посевов создали в Новосибирске.
Екатерина Павлюх