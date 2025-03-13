В Мосгорсуд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии

Жалоба комика Данилы Поперечного* на штраф в 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии поступила в Московский городской суд. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
«Зарегистрирована жалоба Поперечного* Д. А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — следует из сообщения суда.
Согласно материалам административного дела, Поперечный* в социальной сети Instagram** сделал публикации, направленные на формирование негативного отношения к проведению Россией СВО на территории Украины.
По словам представителя комика, он свою вину не признал.
При этом дата заседания пока не назначена.
Данилу Поперечного* признали иноагентом 14 июня 2024 года.
* — Признан в РФ иностранным агентом.
** — Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.