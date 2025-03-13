Стали известны главные изменения в программе капремонта в Башкирии.

В Башкирии могут повыситься взносы на капитальный ремонт. МинЖКХ республики опубликовало проект постановления правительства РБ «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от этажности многоквартирного дома по муниципальным районам и городским округам» для общественного обсуждения. В случае если документ утвердят, с 1 мая 2025 года сумма в квитанциях увеличится. Чем обоснована такая индексация и какой объем работ запланирован на 2025 год, разбирался «Башинформ».
Не копеечный вопрос
1 млн 366 тысяч человек стали жить в домах с красивыми подъездами, свежими фасадами и крышей, которая не протекает. Именно столько жителей Башкирии охватила программа капремонта многоквартирных домов с начала ее действия. До 2055 года запланировано обновить более 17 тысяч МКД. 50% от запланированного объема работ уже выполнено, сообщает минстрой Башкирии.
Все понимают, что хорошо освещенный, чистый подъезд, его ремонт и обустройство стоят денег. Между тем, при высоких темпах инфляции в последний раз взносы на капремонт повышали в январе 2022 года. При этом стоимость строительных материалов и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту выросла в несколько раз.
«Увеличение минимального размера взноса позволит нам ежегодно ремонтировать больше домов. С большими финансовыми ресурсами мы сможем проводить необходимые работы по улучшению состояния многоквартирных домов, обновлению коммуникаций, оборудования и конструкций. Это улучшит условия проживания для большинства жителей, сделает дома более безопасными и комфортными», — пояснил «Башинформу» генеральный директор НОФ «Региональный оператор РБ» Павел Сафонов.
Согласно постановлению, жителям многоквартирных домов до 6 этажей включительно предлагают установить размер взноса в 12,5 рубля за квадратный метр, а для домов выше 6 этажей — 13,2 рубля за «квадрат». Для сравнения, сейчас суммы составляют 7,46 и 8,1 рубля.
Стоит отметить, что по итогам прошлого года по размеру взноса на капремонт Башкирия занимала 77 место из 85 в стране. Средневзвешенный размер по России составлял 12,83 рубля за «квадрат». В ПФО Башкирия занимала 13-е место из 14 по тарифам со средневзвешенным тарифом 7,78 рубля против 9,35 рубля в Приволжском округе. То есть в Башкирии планируют привести взносы к рыночно обоснованным значениям, а не «задрать» цены.
Это инициатива не местная, а федерального минстроя. Для того чтобы выполнять запланированный объем капитального ремонта, помимо Башкирии, еще в 11 субъектах Приволжского федерального округа уже повысили минимальный размер взносов на 2025 год от 4% (Оренбургская область) до 46% (Ульяновская область).
"Я депутат в Сипайловском округе Октябрьского района Уфы и очень часто встречаюсь с людьми. Вижу и слышу, что происходит на самом деле. Знаю, сколько, например, домов нуждаются в том, чтобы отремонтировали крышу, люди правомерно жалуются. Цены на стройматериалы и топливо выросли. Всё это является доводом, здравым смыслом, аргументом и должно учитываться при определении взносов, чтобы обеспечить капитальным ремонтом все многоквартирные дома, включенные в региональную программу.
Башкортостан — один из немногих регионов, где пришла пора пересмотреть минимальный размер взносов на капитальный ремонт. Хотя во многих регионах он повышался из-за инфляции, подорожания стройматериалов, работ по капремонту. Поэтому работу по пересмотру минимального взноса, конечно, надо провести", — считает первый зампредседателя комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина.
Люди готовы платить больше
Еще до повышения взносов жители Башкирии понимали: если в доме много проблем и обновления требует буквально всё, нужно собрать больше денег. Поэтому жители 89 многоквартирных домов в республике приняли решение вносить больше установленного минимального размера. Причем утверждали разные суммы — от 50 копеек до 17 рублей за квадратный метр. Казалось бы, небольшая сумма, но если исправно платят все жильцы, набирается достаточно денег, чтобы провести серьезный ремонт.
Именно так поступили собственники дома № 16 на улице Рабкоров в Уфе. Как рассказала председатель совета МКД Елена Султанова, сначала по программе в их многоэтажке поменяли трубы водоснабжения, затем капитально преобразили подъезд. Работы выполнялись в срок и качественно. Тогда уфимцы решили, что им нужна еще и новая крыша. Ждать, когда ремонт дойдет по графику, не стали. На общем собрании решили, что будут собирать сумму сверх установленных взносов — не 8,1 рубля, а 10 рублей с квадратного метра.
«Мы все были за то, чтобы быстрее расплатиться за уже выполненные работы с фондом капитального ремонта и собрать нужную сумму на ремонт кровли. Боялись, что все затраченные силы и деньги окажутся зря, если протекающая крыша испортит свежий ремонт», — пояснила Елена.
Собирать самим или платить в «общий котел»?
Программа капремонта рассчитана до 2055 года. В долгосрочный план включены все дома, нуждающиеся в обновлении. Есть еще и краткосрочный план, когда комиссии органов местного самоуправления определяют перечень МКД на ближайшие три года. Это тот случай, когда «по одёжке протягивают ножки». То есть дома отбирают исходя из собранных в муниципалитете денег. К примеру, в небольшом городе Башкирии в «котле» на капремонт может оказаться всего 2 млн рублей, в то время как в Уфе сумма равна 2 млрд.
Заместитель генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта» РБ Аскар Назыров отмечает, что в последние годы собираемость взносов выросла — с 51% в 2014 году до 102% по итогам 2024 года. В большинстве своем, конечно, люди покрывают долги после судебных исков от регоператора.
Заместитель министра ЖКХ Вилорий Угаров пояснил, что собираемость и сумма долгов влияет на то, попадет ли дом в краткосрочную программу. Практика такова, что должников двигают на конец долгосрочной программы.
«Это работа старшего по дому, совета МКД, управляющих компаний. Они должны совместно людям разъяснять, чем чреваты долги. Об этом нужно говорить», — уверен представитель минЖКХ.
«Допустим, в региональной программе ремонт крыши конкретного дома запланирован на 2032 год. Но крыша начала протекать сейчас, у жильцов появилась необходимость срочно провести ремонт. Они проводят собрание, принимают решение и отправляют протокол в местную администрацию. В каждом муниципальном образовании есть комиссия по капремонту, которая аккумулирует обращения и проверяет их. Конечное решение о включении или отказе во включении дома в краткосрочную программу принимает министерство ЖКХ. Опять же, будет анализироваться в том числе собираемость взносов», — пояснил заместитель генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта» РБ Аскар Назыров.
Если собственникам система работы регоператора и общей казны кажется не совершенной, закон дает им право открыть спецсчет. В таком случае они вправе выбрать банк, в котором коллективно будут копить деньги на какой-либо из видов ремонта, появляется возможность самим контролировать свои средства и выбрать подрядчика-исполнителя.
Но, с другой стороны, есть свои нюансы. Если дом относительно новый и ремонт требует минимальных затрат, то люди, скорее всего, смогут накопить нужную сумму в кратчайшие сроки на спецсчете. А если нужно выполнить дорогие виды работ — отремонтировать крышу, обновить фасад или поменять лифты, то маловероятно, что жители МКД накопят нужную сумму. Необходимо учитывать, что пока деньги лежат на спецсчете в банке, они не «работают». А с учетом инфляции, обесцениваются.
«Спецсчет — хорошая идея, если дом новый. И за 15 лет можно на нем накопить деньги на какой-то вид ремонта. У нас по стране только 17% многоквартирных домов воспользовались такой возможностью. И их деньги сейчас не работают. На мой взгляд, это очень большой минус. Потому что деньги лежат под 10−12% годовых и обесцениваются», — уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, один из «отцов»-основателей федерального закона о капитальном ремонте Павел Качкаев.
Поэтому сейчас у жителей Башкирии еще есть время, чтобы подумать, платить повышенные взносы и гарантированно дождаться капремонта в своем доме. Так, в 2025 году в республике запланировано капитально отремонтировать 600 домов. Или изучить практику с открытием спецсчета и попробовать управлять процессом обновления дома самим.
Льготы сохранятся
Между тем в Башкирии до 2026 года продлили льготы по взносам на капремонт для пожилых собственников жилья. Напомним, льготы предоставляются собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, которые проживают отдельно либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I-II группы. Им компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. По достижении 80 лет компенсируется уже 100% расходов на капремонт. Соответствующие расходы будут профинансированы за счет республиканского бюджета.