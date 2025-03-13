Стали известны главные изменения в программе капремонта в Башкирии.

Программа капремонта рассчитана до 2055 года. В долгосрочный план включены все дома, нуждающиеся в обновлении. Есть еще и краткосрочный план, когда комиссии органов местного самоуправления определяют перечень МКД на ближайшие три года. Это тот случай, когда «по одёжке протягивают ножки». То есть дома отбирают исходя из собранных в муниципалитете денег. К примеру, в небольшом городе Башкирии в «котле» на капремонт может оказаться всего 2 млн рублей, в то время как в Уфе сумма равна 2 млрд.