Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Шейкин предложил увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя

В Совфеде предложили поднять до 500 тыс. рублей штрафы за нарушения правил продажи спиртного.

Источник: Комсомольская правда

В Совете Федерации предложили усилить административную ответственность за нарушение правил продажи алкоголя. С такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин.

«Предлагается усилить административную ответственность за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде увеличения штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой», — цитирует РИА Новости обращение Шейкина в Минэкономразвития.

По словам сенатора, больше всего нарушения допускают функционирующие под видом заведений общественного питания так называемые «наливайки», которые продают спиртное в запрещенное время.

Тем временем кировского продавца отправили в исправительный центр за продажу алкоголя детям. Несовершеннолетние подростки купили у него алкоголь восемь раз.

Ранее сообщалось, что в Саратове запретят продавать алкоголь на массовых мероприятиях.