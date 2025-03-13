Сенатор Шейкин предложил увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя

В Совете Федерации предложили усилить административную ответственность за нарушение правил продажи алкоголя. С такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин.
«Предлагается усилить административную ответственность за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде увеличения штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой», — цитирует РИА Новости обращение Шейкина в Минэкономразвития.
По словам сенатора, больше всего нарушения допускают функционирующие под видом заведений общественного питания так называемые «наливайки», которые продают спиртное в запрещенное время.
Тем временем кировского продавца отправили в исправительный центр за продажу алкоголя детям. Несовершеннолетние подростки купили у него алкоголь восемь раз.
Ранее сообщалось, что в Саратове запретят продавать алкоголь на массовых мероприятиях.