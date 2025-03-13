Омский «Авангард» установил рекорд победной серии

«Ястребам» удалось одержать 12 побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Это самая продолжительная победная серия во всей Лиге сезона 2024/2025.
Рекорд был установлен «Авангардом» после победы на домашнем матче против «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу омичей.
Подарком для омских болельщиков стало и возвращение форварда Владимира Ткачёва в состав команды. Восстановившись после травмы, полученной перед стартом сезона, Ткачёв успел забросить победную шайбу в конце матча с нижегородцами.
Следующий матч «Авангард» проведёт 14 марта на домашней арене и сыграет с «Трактором».
Ранее сообщалось, что защитник омской команды Семён Чистяков установил новый рекорд «Авангарда» по количеству заброшенных шайб в сезоне.