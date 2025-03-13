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Омский «Авангард» установил рекорд победной серии

Об этом сообщили в пресс-службе омского клуба.

Источник: Соцсети

«Ястребам» удалось одержать 12 побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Это самая продолжительная победная серия во всей Лиге сезона 2024/2025.

Рекорд был установлен «Авангардом» после победы на домашнем матче против «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу омичей.

Подарком для омских болельщиков стало и возвращение форварда Владимира Ткачёва в состав команды. Восстановившись после травмы, полученной перед стартом сезона, Ткачёв успел забросить победную шайбу в конце матча с нижегородцами.

Следующий матч «Авангард» проведёт 14 марта на домашней арене и сыграет с «Трактором».

Ранее сообщалось, что защитник омской команды Семён Чистяков установил новый рекорд «Авангарда» по количеству заброшенных шайб в сезоне.