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В Омске бюджетный логопедический детский сад неожиданно стал платным

Теперь родителям нужно будет платить за обучение или переводить детей в другое учреждение.

Источник: Om1 Омск

В Омске закрыли бесплатные логопедические группы в детском саду «Гномик». Это произошло из-за прекращения финансирования, о чем стало известно после комментария матери одного из воспитанников под постом губернатора Виталия Хоценко.

Теперь у родителей два варианта: либо оплачивать обучение в детском саду, либо переводить детей в другое учреждение.

Одна из мам, чьи дети посещали «Гномик», поделилась своими переживаниями:

«С января детскому саду прекратили финансирование без объяснения причин! Теперь стоит вопрос либо о переходе в другой сад (только в какой, в середине-то учебного года?!) либо об оплате за сад, как за частный, а это почти 25 тысяч в месяц! У многих родителей таких возможностей нет, сад под угрозой закрытия, дети, нуждающиеся в логопедической коррекции, остаются фактически на улице!».

В ближайшее время ситуацию прокомментируют в региональном министерстве образования.