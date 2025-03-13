В Омске бюджетный логопедический детский сад неожиданно стал платным

«С января детскому саду прекратили финансирование без объяснения причин! Теперь стоит вопрос либо о переходе в другой сад (только в какой, в середине-то учебного года?!) либо об оплате за сад, как за частный, а это почти 25 тысяч в месяц! У многих родителей таких возможностей нет, сад под угрозой закрытия, дети, нуждающиеся в логопедической коррекции, остаются фактически на улице!».