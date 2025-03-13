В Омске бюджетный логопедический детский сад неожиданно стал платным

В Омске закрыли бесплатные логопедические группы в детском саду «Гномик». Это произошло из-за прекращения финансирования, о чем стало известно после комментария матери одного из воспитанников под постом губернатора Виталия Хоценко.
Теперь у родителей два варианта: либо оплачивать обучение в детском саду, либо переводить детей в другое учреждение.
Одна из мам, чьи дети посещали «Гномик», поделилась своими переживаниями:
«С января детскому саду прекратили финансирование без объяснения причин! Теперь стоит вопрос либо о переходе в другой сад (только в какой, в середине-то учебного года?!) либо об оплате за сад, как за частный, а это почти 25 тысяч в месяц! У многих родителей таких возможностей нет, сад под угрозой закрытия, дети, нуждающиеся в логопедической коррекции, остаются фактически на улице!».
В ближайшее время ситуацию прокомментируют в региональном министерстве образования.