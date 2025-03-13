В Судже и близлежащих селах Курской области найдены около 100 человек, которые числились пропавшими без вести. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов в интервью РИА Новости.
По его словам, более 90% из обнаруженных граждан ранее находились в списках пропавших без вести. Мезинов подчеркнул, что для их семей это стало настоящим праздником, так как многие не имели информации о судьбе близких более полугода.
«Это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90 процентов у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал помощник главы МЧС.
Прежде из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, сейчас 52 человека уже размещены в ПВР в регионе, 16 человек забрали родственники.
В феврале 2025 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва активно работает с Киевом и Красным крестом по вопросу открытия гуманитарного коридора для мирных жителей Курской области. Надежды есть, отмечала спикер.
Как Главнокомандующему доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, российские военнослужащие освободили более 1100 кв километров территории курского приграничья. По данным начальника Генштаба ВС РФ, более 86% Курской области освобождены от лап боевиков киевского режима.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что российская армия демонстрирует успешное продвижение в Курской области. По словам политика, в ситуации на линии боевого соприкосновения отмечается положительная динамика, в ВС России активно освобождают районы, которые ранее находились под контролем боевиков киевского режима.
Накануне командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск «Север» с позывным Тьма сообщил, что на центральной площади города Суджа в Курской области подняли российский флаг.
Президент России Владимир Путин потребовал считать самыми настоящими террористами боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), незаконно вторгшихся на территорию Курской области.