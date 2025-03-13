Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за один рейд арестовали за долги восемь автомобилей

Рейд прошёл с участием судебных приставов и регионального управления ГИБДД.

Источник: Om1 Омск

В Омске в ходе совместного рейда судебных приставов и ГИБДД были арестованы восемь автомобилей должников. Проверки прошли 12 марта на улице Богдана Хмельницкого перед пересечением с Красных Зорь. Водителям предлагали оплатить долги на месте, иначе их транспортные средства могли быть арестованы.

Одним из задержанных оказался 29-летний владелец Chevrolet Lanos, задолжавший 116 тысяч рублей по кредиту. Чтобы избежать ареста, он оперативно погасил долг. В аналогичной ситуации оказался 43-летний владелец Nissan Almera, задолжавший управляющей компании 47 тысяч рублей. Мужчина оплатил сумму на месте.

Однако не все водители согласились на оплату. 49-летний владелец Nissan Wingroad, имея долг в 61 тысячу рублей, отказался платить и передал автомобиль судебным приставам, после чего скрылся. Машина была арестована и направлена на реализацию.

Всего проверку прошли несколько десятков автомобилистов. Судебные приставы напоминают, что подобные рейды проводятся регулярно, а наличие задолженностей может привести к аресту имущества.