В Омске за один рейд арестовали за долги восемь автомобилей

В Омске в ходе совместного рейда судебных приставов и ГИБДД были арестованы восемь автомобилей должников. Проверки прошли 12 марта на улице Богдана Хмельницкого перед пересечением с Красных Зорь. Водителям предлагали оплатить долги на месте, иначе их транспортные средства могли быть арестованы.