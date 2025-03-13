В Омске за один рейд арестовали за долги восемь автомобилей

В Омске в ходе совместного рейда судебных приставов и ГИБДД были арестованы восемь автомобилей должников. Проверки прошли 12 марта на улице Богдана Хмельницкого перед пересечением с Красных Зорь. Водителям предлагали оплатить долги на месте, иначе их транспортные средства могли быть арестованы.
Одним из задержанных оказался 29-летний владелец Chevrolet Lanos, задолжавший 116 тысяч рублей по кредиту. Чтобы избежать ареста, он оперативно погасил долг. В аналогичной ситуации оказался 43-летний владелец Nissan Almera, задолжавший управляющей компании 47 тысяч рублей. Мужчина оплатил сумму на месте.
Однако не все водители согласились на оплату. 49-летний владелец Nissan Wingroad, имея долг в 61 тысячу рублей, отказался платить и передал автомобиль судебным приставам, после чего скрылся. Машина была арестована и направлена на реализацию.
Всего проверку прошли несколько десятков автомобилистов. Судебные приставы напоминают, что подобные рейды проводятся регулярно, а наличие задолженностей может привести к аресту имущества.