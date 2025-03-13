МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами

При падении беспилотника необходимо отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево, предупредить других граждан, находящихся поблизости, и сообщить о происшествии по телефону 112.
МЧС также напомнило, что нельзя снимать работу ПВО, моменты полёта БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Кроме того, не нужно выкладывать материалы о дронах в социальные сети.
Ранее во время массированной атаки ВСУ на Московский регион житель подмосковной деревни в одиночку сбил вражеский беспилотник, используя охотничье ружьё. 52-летний Александр оказался бывшим военным с опытом участия в боевых действиях и командировками в горячие точки.