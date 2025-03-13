«Пытался сосредоточиться, но я под впечатлением»: Трамп смутил Вэнса, обратив внимание на деталь его гардероба

Президент США Дональд Трамп несколько смутил своего вице-президента Джей Ди Вэнса в ходе официальной встречи под телекамерами с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Глава Белого года обратил внимание на носки Вэнса с клеверным принтом, который, кстати, является символом Ирландии.
«Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением», — прервав беседу с иностранным политиком, заявил Трамп, делая акцент на рисунке на носках.
Вице-президент в ответ смущенно заулыбался.
Ранее глава США Дональд Трамп оказался впечатлен выступлением вице-президента страны Джея Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским. Ему понравилось, как Вэнс осадил Зеленского за дерзость, наглость и хамство.
Как отметил Трамп, этим нынешний вице-президент отличается от собственных предшественников.