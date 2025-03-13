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«Пытался сосредоточиться, но я под впечатлением»: Трамп смутил Вэнса, обратив внимание на деталь его гардероба

Трамп пошутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп несколько смутил своего вице-президента Джей Ди Вэнса в ходе официальной встречи под телекамерами с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Глава Белого года обратил внимание на носки Вэнса с клеверным принтом, который, кстати, является символом Ирландии.

«Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением», — прервав беседу с иностранным политиком, заявил Трамп, делая акцент на рисунке на носках.

Вице-президент в ответ смущенно заулыбался.

Ранее глава США Дональд Трамп оказался впечатлен выступлением вице-президента страны Джея Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским. Ему понравилось, как Вэнс осадил Зеленского за дерзость, наглость и хамство.

Как отметил Трамп, этим нынешний вице-президент отличается от собственных предшественников.