«Пытался сосредоточиться, но я под впечатлением»: Трамп смутил Вэнса, обратив внимание на деталь его гардероба

Президент США Дональд Трамп несколько смутил своего вице-президента Джей Ди Вэнса в ходе официальной встречи под телекамерами с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Глава Белого года обратил внимание на носки Вэнса с клеверным принтом, который, кстати, является символом Ирландии.