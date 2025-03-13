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Соучредитель The Pirate Bay Лундстрем погиб в авиакатастрофе

Соучредитель торрент-трекера The Pirate Bay Лундстрем погиб в возрасте 64 лет.

Источник: Комсомольская правда

Соучредитель крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay 64-летний Карл Лундстрем погиб в авиакатастрофе в Словении. О гибели шведского бизнесмена сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Уточняется, что правоохранительные органы подтвердили информацию, что было найдено тело, предположительно пилота, однако его имя не раскрывалось.

Ранее Лундстрем вылетел на личном самолете Mooney M20 из Загреба в направлении Цюриха. 10 марта авиалайнер столкнулся с деревянным строением на горном склоне на севере Словении.

Из-за тяжелых погодных условий тело бизнесмена смогли извлечь только на следующий день. Напомним, что Лундстрем был одним из создателей The Pirate Bay в 2003 году.

Ранее ушел из жизни американский актер и легенда Голливуда Джин Хэкмен, который был лауреатом двух премий «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».