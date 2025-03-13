Соучредитель The Pirate Bay Лундстрем погиб в авиакатастрофе

Соучредитель крупнейшего торрент-трекера The Pirate Bay 64-летний Карл Лундстрем погиб в авиакатастрофе в Словении. О гибели шведского бизнесмена сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).
Уточняется, что правоохранительные органы подтвердили информацию, что было найдено тело, предположительно пилота, однако его имя не раскрывалось.
Ранее Лундстрем вылетел на личном самолете Mooney M20 из Загреба в направлении Цюриха. 10 марта авиалайнер столкнулся с деревянным строением на горном склоне на севере Словении.
Из-за тяжелых погодных условий тело бизнесмена смогли извлечь только на следующий день. Напомним, что Лундстрем был одним из создателей The Pirate Bay в 2003 году.
Ранее ушел из жизни американский актер и легенда Голливуда Джин Хэкмен, который был лауреатом двух премий «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».