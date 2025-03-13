Ректор ННГУ прокомментировал изменения в сдаче ОГЭ

Ректор ННГУ Олег Трофимов на встрече с журналистами 12 марта прокомментировал изменения, которые вносятся в правила сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году.
По словам ректора Университета Лобачевского, результаты ЕГЭ абитуриентов — одни из ключевых индикаторов качества образования. Что касается новых правил сдачи ОГЭ для девятиклассников, то оценить их эффективность можно будет после получения первых результатов.
Для вузов важен качественный абитуриент, но в ННГУ готовы обучать и тех, у кого уровень подготовки несколько хуже.
Напомним, в школах Нижегородской области для перевода в 10-й класс ученики должны набрать минимальные баллы за экзамены: два основных и два дополнительных.