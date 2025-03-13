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В Башкирии самые высокие зарплаты получают сотрудники нефтедобычи

Башстат перечислил самые высокооплачиваемые сферы труда.

Источник: Комсомольская правда

Башстат обнародовал информацию о среднем уровне заработных плат в республике за 2024 год. Согласно отчету, среднестатистический житель республики в минувшем году получил 67,% тысяч рублей.

— Этот показатель вырос на 18,3% по сравнению с данными за 2023 год, — говорится в отчете.

Наибольший доход зафиксирован среди работников сферы добычи полезных ископаемых. Их среднемесячная зарплата составила 109 162 рубля.

В тройку лидеров по уровню дохода также вошли специалисты, занятые в области информации и связи, где средний заработок достиг 95 385 рублей, а также представители профессиональной, научной и технической деятельности с доходом в 90 528 рублей.

Самые маленькие доходы в Башкирии у сотрудников гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания. Их средняя зарплата составила 38 291 рубль.

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