«Псу под хвост»: тратятся сотни миллионов, а бездомных собак в Приморье только больше

Как ни странно, но это на две тысячи больше, чем все поголовье таких псов на февраль 2022 года, когда началось активное финансирование кампании по их отлову. Грубо говоря, сотни миллионов потрачены, а за три года бродячих друзей человека стало только больше, аж в 1,5 с лишним раза. В вопросе разбиралось ИА DEITA.RU.
Начнем по порядку, в начале 2022 года власти региона схватились за голову: стаи собак практически ежедневно нападали на приморцев. Решать проблему начали оперативно: приняли нужные краевые законы и поручили муниципалитетам работать в этом же направлении. Причем базу подготовили заранее, просубсидировав создание нескольких приютов. На сегодня «деятельность по содержанию животных, в том числе животных без владельцев на территории Приморского края, осуществляют четыре приюта». В них содержится 1440 собак, ответило правительство Приморья на запрос издания.
При этом выяснилась интересная деталь, на сегодняшний день точных данных по количеству бездомных собак у чиновников нет. Но вот согласно утвержденным планам на этот год отловить надо 6646 животных без владельцев. Однако три года назад, когда началась масштабная программа отлова и содержания, цифры поголовья безнадзорных животных озвучивались конкретно — 4,5 тысячи особей. Резонный вывод — то ли ловят паршиво и растрачивают неэффективно государственные деньги, то ли собачки плодятся в каких-то бешенных количествах и не умирают совсем. И, внимание, вишенка на торте — как ни странно, но количество собак, которых надо отловить в этом году, полностью совпадает с показателем отловленных собак в году прошлом. Это что за занимательная такая кинологическо-административная математика? Может, самое время пригласить людей с калькуляторами из прокуратуры?
Получается, что за три года активной, как нам всем говорили, работы по отлову собак и многомиллионного финансирования, их количество не уменьшилось, а только увеличилось, как минимум на две тысячи. А если к этой цифре еще добавить количество собак, содержащихся в приютах, то прирост составил минимум 3,5 тысяч — почти вдвое. При таких темпах ловить можно бесконечно, если «люди — это новая нефть», то собаки с таким подходом — «новый газ».
Кстати, многомиллионное финансирование — это конкретная цифра, 700 млн рублей. Ранее ИА DEITA.RU уже описывало работу главного приюта и ловцов «друзей человека» в Приморье — «Аристократа». Если в двух словах, то приют работает под Арсеньевом и связан с одноименной компанией, которая как раз процедурами по отлову и занимается. Именно эта компания выиграла большинство государственных и муниципальных контрактов. На сегодня общая сумма — 591 млн рублей.
Вторая компания «Ветэлит» также аффилирована с приютом «Аристократ» и за последние годы выиграла бюджетных торгов на 100 млн рублей. С середины января 2025 года она находится в процессе ликвидации. Складываем обе цифры и прибавляем субсидию для создания приюта и получаем около 700 млн рублей.
Однако стоит добавить, что самый прибыльный год для «Аристократа» был прошлый: 43 госконтракта на сумму 450 млн рублей. Многие контракты будут действовать до конца 2026 года, еще несколько до конца 2027 года. К примеру, администрация Владивостока три года подряд (2024, 2025 и 2026) будет платить компании по 52 млн рублей.
Однако, как видно даже невооруженным глазом, несмотря на сотни миллионов бюджетного финансирования, число собак только выросло и как-то не хочет уменьшаться. При этом всех бездомных собак в приютах кастрируют, вакцинируют, а агрессивных так вообще оставляют в них жить. Если добавить к этой статистике естественные причины смерти, аварии, болезни и активную работу по устройству собак в семьи, то возникает ряд логичных вопросов: а почему каждый год отлавливают конкретное число собак? Почему поголовье не уменьшается, а только растет? И кто-то вообще проверяет эффективность расходования бюджетных средств и, главное, каким образом обеспечивается безопасность наших детей? Надеемся, что на эти вопросы ответ найдется… может, у прокуратуры или других надзорных органов.
Уже в феврале 2025 года собака напала на ребенка в Артеме. Прокуратура Приморья уведомила, что взяла происшествие на контроль.