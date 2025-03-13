«Псу под хвост»: тратятся сотни миллионов, а бездомных собак в Приморье только больше

Получается, что за три года активной, как нам всем говорили, работы по отлову собак и многомиллионного финансирования, их количество не уменьшилось, а только увеличилось, как минимум на две тысячи. А если к этой цифре еще добавить количество собак, содержащихся в приютах, то прирост составил минимум 3,5 тысяч — почти вдвое. При таких темпах ловить можно бесконечно, если «люди — это новая нефть», то собаки с таким подходом — «новый газ».

Кстати, многомиллионное финансирование — это конкретная цифра, 700 млн рублей. Ранее ИА DEITA.RU уже описывало работу главного приюта и ловцов «друзей человека» в Приморье — «Аристократа». Если в двух словах, то приют работает под Арсеньевом и связан с одноименной компанией, которая как раз процедурами по отлову и занимается. Именно эта компания выиграла большинство государственных и муниципальных контрактов. На сегодня общая сумма — 591 млн рублей.