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Драку школьников расследуют во Владивостоке: дети помирились, разбирательство не закончилось

В новостных телеграм-каналах распространили видеозапись с дерущимися школьниками и комментарием, что ученик одной из школ в Первомайском районе Владивостока систематически избивает одноклассников. Полиция начала проверку этой информации, и пока шло разбирательство, подравшиеся мальчики благополучно помирились, а их родители требуют привлечь к ответственности того, что снял драку на видео и слил в интернет, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности малолетнего дебошира и его оппонента, которого мальчик с остервенением избил. Героями скандальной публикации оказались 12-летние школьники, которые дружат уже четыре года, но однажды вечером после уроков ребята повздорили, и словесная перепалка перешла в драку. Одноклассник мальчиков снял драку на камеру мобильного телефона, и запись ушла в Сеть.

Школьники успели помириться, и их законные представители обратились в полицию с просьбой прекратить разбирательство, так как мальчики и их семьи претензий друг к другу не имеют, конфликт улажен. Единственным лицом, которое родители хотят привлечь к ответственности, это тот самый одноклассник, который снимал дерущихся мальчиков на телефон и выложил запись в социальную сеть.

Тем не менее, инспекторы провели профилактическую беседу с ребятами, мальчикам выданы направления в Центр психолого-педагогической и медицинской помощи Приморского края «Твой маяк». Собранные материалы разбирательства переданы в Следственный комитет.

Но заявление родителей по факту видеосъёмки их сыновей и распространения этой информации в интернете в полиции тоже зарегистрировали, и теперь правоохранительные органы выясняют, кто именно сделал и распространил ту самую запись. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.