Драку школьников расследуют во Владивостоке: дети помирились, разбирательство не закончилось

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности малолетнего дебошира и его оппонента, которого мальчик с остервенением избил. Героями скандальной публикации оказались 12-летние школьники, которые дружат уже четыре года, но однажды вечером после уроков ребята повздорили, и словесная перепалка перешла в драку. Одноклассник мальчиков снял драку на камеру мобильного телефона, и запись ушла в Сеть.
Школьники успели помириться, и их законные представители обратились в полицию с просьбой прекратить разбирательство, так как мальчики и их семьи претензий друг к другу не имеют, конфликт улажен. Единственным лицом, которое родители хотят привлечь к ответственности, это тот самый одноклассник, который снимал дерущихся мальчиков на телефон и выложил запись в социальную сеть.
Тем не менее, инспекторы провели профилактическую беседу с ребятами, мальчикам выданы направления в Центр психолого-педагогической и медицинской помощи Приморского края «Твой маяк». Собранные материалы разбирательства переданы в Следственный комитет.
Но заявление родителей по факту видеосъёмки их сыновей и распространения этой информации в интернете в полиции тоже зарегистрировали, и теперь правоохранительные органы выясняют, кто именно сделал и распространил ту самую запись. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.