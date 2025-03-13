Драку школьников расследуют во Владивостоке: дети помирились, разбирательство не закончилось

В новостных телеграм-каналах распространили видеозапись с дерущимися школьниками и комментарием, что ученик одной из школ в Первомайском районе Владивостока систематически избивает одноклассников. Полиция начала проверку этой информации, и пока шло разбирательство, подравшиеся мальчики благополучно помирились, а их родители требуют привлечь к ответственности того, что снял драку на видео и слил в интернет, сообщает ИА DEITA.RU.