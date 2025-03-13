Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск оказался среди самых пешеходных городов мира. Кто еще в топе

Минск занял 16-е место в списке самых пешеходных городов мира. Среднее время, необходимое жителям города для пешей прогулки до ключевых удобств, оценили в 8 минут 36 секунд, приводит данные исследования Visual Capitalist.

Источник: AP 2024

Исследование охватывает города с населением более полумиллиона человек и показывает, что пешеходные сообщества способствуют увеличению физической активности, снижению уровня ожирения и индекса массы тела, а также повышают уровень счастья и укрепляют социальные связи.

Города ранжируются по среднему времени, необходимому для пешей прогулки до ключевых объектов, таких как школы, больницы, рестораны и магазины, а также по доле жителей, находящихся в 15 минутах ходьбы от этих удобств.

В числе лидеров — европейские города, такие как Милан, Копенгаген и Турин. В них среднее время до ключевых объектов оценили в 6 минут 24 секунды, 6 минут 36 секунд и 7 минут 6 секунд соответственно.

Из 50 самых пешеходных городов 45 находятся в Европе. Это объясняют историческим развитием городов и стратегиями, где в приоритете пешие прогулки. Многие из таких городов были основаны задолго до появления автомобилей, что привело к созданию компактных центров с узкими улицами и близким расположением жилых районов, магазинов и общественных пространств.

Киото в Японии стал самым пешеходным городом за пределами Европы, заняв 28-е место в этом списке. Неевропейские в нем также Тайпей, Тайчжун, Катманду и Токио.

Североамериканские города, которые обычно проектировались с акцентом на автомобили, не попали в топ-50. Канадский Ванкувер стал самым высоко оцененным, заняв лишь 53-е место.