Минск оказался среди самых пешеходных городов мира. Кто еще в топе

Исследование охватывает города с населением более полумиллиона человек и показывает, что пешеходные сообщества способствуют увеличению физической активности, снижению уровня ожирения и индекса массы тела, а также повышают уровень счастья и укрепляют социальные связи.
Города ранжируются по среднему времени, необходимому для пешей прогулки до ключевых объектов, таких как школы, больницы, рестораны и магазины, а также по доле жителей, находящихся в 15 минутах ходьбы от этих удобств.
В числе лидеров — европейские города, такие как Милан, Копенгаген и Турин. В них среднее время до ключевых объектов оценили в 6 минут 24 секунды, 6 минут 36 секунд и 7 минут 6 секунд соответственно.
Из 50 самых пешеходных городов 45 находятся в Европе. Это объясняют историческим развитием городов и стратегиями, где в приоритете пешие прогулки. Многие из таких городов были основаны задолго до появления автомобилей, что привело к созданию компактных центров с узкими улицами и близким расположением жилых районов, магазинов и общественных пространств.
Киото в Японии стал самым пешеходным городом за пределами Европы, заняв 28-е место в этом списке. Неевропейские в нем также Тайпей, Тайчжун, Катманду и Токио.
Североамериканские города, которые обычно проектировались с акцентом на автомобили, не попали в топ-50. Канадский Ванкувер стал самым высоко оцененным, заняв лишь 53-е место.