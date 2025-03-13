Минск оказался среди самых пешеходных городов мира. Кто еще в топе

Из 50 самых пешеходных городов 45 находятся в Европе. Это объясняют историческим развитием городов и стратегиями, где в приоритете пешие прогулки. Многие из таких городов были основаны задолго до появления автомобилей, что привело к созданию компактных центров с узкими улицами и близким расположением жилых районов, магазинов и общественных пространств.