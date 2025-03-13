В Иркутском районе реку Каю затопило нечистотами из-за канализационной аварии

— В микрорайонах «СОЮЗ-Маркова», «Парк Пушкино» живет много переселенцев из аварийного жилья. Они переезжали около девяти лет назад, с самого начала уже были проблемы с канализацией. С их слов, станция построена в 2015 году с нарушениями. Последние полгода ситуация усугубилась — не работают насосы. В администрации Маркова обещали установить новые к 1 января 2025, но так и не сделали, — рассказывают в отделении Народного фронта.