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В Иркутском районе реку Каю затопило нечистотами из-за канализационной аварии

Жители Маркова страдают от неприятного запаха.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Маркова страдают от неприятного запаха. А все из-за того, что на улице Центральной не работает канализационная насосная станция — длится это уже более полугода. В итоги нечистоты вытекают на дорогу, а далее попадают в ручей, впадающий в реку Каю. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области.

— В микрорайонах «СОЮЗ-Маркова», «Парк Пушкино» живет много переселенцев из аварийного жилья. Они переезжали около девяти лет назад, с самого начала уже были проблемы с канализацией. С их слов, станция построена в 2015 году с нарушениями. Последние полгода ситуация усугубилась — не работают насосы. В администрации Маркова обещали установить новые к 1 января 2025, но так и не сделали, — рассказывают в отделении Народного фронта.

Сейчас эксперты НФ обратились в природоохранную прокуратуру и администрацию Марковского муниципального образования — просят отремонтировать станцию и устранить аварию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что месячник защиты прав потребителей пройдет в Иркутской области с 14 марта по 13 апреля.