Сильный ветер и туман ожидаются в Беларуси в четверг

В Минске, Бресте и Могилеве в четверг будет облачно с прояснениями. В Бресте временами пройдут дожди, а в Минске и Могилеве кратковременный дождь возможен во второй половине дня. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +16…+18°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, в Минске с порывами до 12 м/с, а в Могилеве — до 14 м/с.