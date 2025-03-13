Сильный ветер и туман ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Туман ожидается местами по Беларуси в четверг, также днем по юго-востоку республики в отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди. В утренние часы местами возможен туман. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с, по юго-востоку в отдельных районах — 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +13…+19°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и оборвать линии связи и электропередач, отключить электрические подстанции и электроэнергию в населенных пунктах. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Бресте и Могилеве в четверг будет облачно с прояснениями. В Бресте временами пройдут дожди, а в Минске и Могилеве кратковременный дождь возможен во второй половине дня. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +16…+18°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, в Минске с порывами до 12 м/с, а в Могилеве — до 14 м/с.
В Витебске, Гомеле и Гродно также будет облачно с прояснениями. В Витебске существенных осадков не ожидается, а в Гомеле и Гродно временами ожидаются дожди. В областных центрах воздух прогреется до +15…+17°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, в Витебске и Гомеле с порывами до 14 м/с.
Народные приметы
Приметы на 13 марта:
- дожди в этот день — к дождливому и влажному лету;
- если грачи прилетели, то скоро снег растает, но лето выдастся дождливым;
- если у проталин вокруг дерева крутые края — крута будет весна, пологи — весна протяжливая;
- днем пасмурно — ночью будут заморозки;
- если в плохую погоду воробьи защебетали, то она обязательно улучшится;
- снег на крышах растаял — к теплу;
- если длинные сосульки с крыши свисают, значит, весна будет долгой;
- внезапно пошел дождь — морозов больше не будет.