Два белоруса выиграли 2,6 миллиона долларов в покерном турнире в Южной Корее

Два игрока из Беларуси заработали свыше 2,6 миллиона долларов в престижном покерном турнире, который проходит в Южной Корее, сообщает тематический интернет-портал triton-series.com.
Речь идет о крупных призовых на покерных турнирах серии Triton Poker Super High Roller.
Так, Алексею Бойко удалось стать финалистом турнира с общим призовым фондом в 28,5 миллиона долларов при взносе в 100 тысяч долларов. Белорус оказался на шестом месте, получив 1,288 миллиона долларов. Сумма стала его самым крупным выигрышем в карьере на данный момент. А выиграл турнир китайский игрок Хуан Вэньцзе, забравший 5,555 миллиона долларов.
В другом же турнире по безлимитному холдему, где взнос составлял 125 тысяч долларов, еще один белорус Никита Бодяковский стал третьим, заработав 1,348 миллиона долларов. В этом турнире победу одержал таиландский игрок Пуннат Пунсри, его выигрыш — 2,6 миллиона долларов.
Таким образом суммарный выигрыш белорусов превысил 2,6 миллиона призовых.
Ранее мы писали, Белорус Никита Бодяковский вошел в топ-10 игроков в покер в мире, заработав почти $43 миллиона.
А еще белорус выиграл миллион долларов в престижном покерном турнире.
Тем временем в Минске преступники под видом электриков напали и пытали айтишника, требуя миллиард рублей: «Угрожали пистолетом, электрошокером и шприцом с наркотиком».