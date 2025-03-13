Два белоруса выиграли 2,6 миллиона долларов в покерном турнире в Южной Корее

Так, Алексею Бойко удалось стать финалистом турнира с общим призовым фондом в 28,5 миллиона долларов при взносе в 100 тысяч долларов. Белорус оказался на шестом месте, получив 1,288 миллиона долларов. Сумма стала его самым крупным выигрышем в карьере на данный момент. А выиграл турнир китайский игрок Хуан Вэньцзе, забравший 5,555 миллиона долларов.