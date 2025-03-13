Новый электронный дневник будет введен в школах Беларуси

В белорусских школах собираются ввести новый электронный дневник и электронный журнал государственного образца. Подробнее председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина рассказала на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Чиновница обратила внимание на то, что по законодательству сейчас в белорусских школах — бумажные дневники. При этом почти в 90% школ и гимназий Минска внедрен ресурс «Электронный журнал/электронный дневник».
— Но бумажный по-прежнему остается, — отметила она.
Тем временем на данный момент в белорусской системе образования идет разработка республиканской информационно-образовательной среда (РИОС). И экспериментально в некоторых учреждения образования столицы разрабатывают электронные дневник и журнал гособразца.
— К концу 2025 года, а может и раньше, будут наш государственный дневник и журнал электронного образца. Мы идем к цифровизации, — прокомментировала Ильина.
Накануне Наталья Петкевич сказала о преобразовании общественных отношений в Беларуси в 2025 году.
Еще ранее Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси.