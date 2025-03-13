В Иркутской области 60 тысяч человек воспользовались самозапретом на кредиты

В Иркутской области за прошедшие 10 дней поступило почти 60 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты и займы. Как стало известно КП-Иркутск, данное нововведение направлено на борьбу с телефонными мошенниками. Если объяснять простыми словами, то при установлении самозапрета никто не сможет оформить кредит — ни аферист, ни заявитель. В том случае, если возникнет необходимость, то ограничение можно легко снять.