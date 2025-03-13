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В Иркутской области 60 тысяч человек воспользовались самозапретом на кредиты

Сервис заработал на Госуслугах с 1 марта 2025.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за прошедшие 10 дней поступило почти 60 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты и займы. Как стало известно КП-Иркутск, данное нововведение направлено на борьбу с телефонными мошенниками. Если объяснять простыми словами, то при установлении самозапрета никто не сможет оформить кредит — ни аферист, ни заявитель. В том случае, если возникнет необходимость, то ограничение можно легко снять.

Напомним, сервис заработал на Госуслугах с 1 марта 2025. За это время жители всей России подали пять миллионов заявлений. Кстати, самый возрастной пользователь, принявший данное решение, уже достиг 103-летнего возраста.

Важно! Самозапрет бывает как полный, так и частичный. Однако более 90% обратившихся выбирают первый вариант.