В Иркутской области 60 тысяч человек воспользовались самозапретом на кредиты

В Иркутской области за прошедшие 10 дней поступило почти 60 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты и займы. Как стало известно КП-Иркутск, данное нововведение направлено на борьбу с телефонными мошенниками. Если объяснять простыми словами, то при установлении самозапрета никто не сможет оформить кредит — ни аферист, ни заявитель. В том случае, если возникнет необходимость, то ограничение можно легко снять.
Напомним, сервис заработал на Госуслугах с 1 марта 2025. За это время жители всей России подали пять миллионов заявлений. Кстати, самый возрастной пользователь, принявший данное решение, уже достиг 103-летнего возраста.
Важно! Самозапрет бывает как полный, так и частичный. Однако более 90% обратившихся выбирают первый вариант.