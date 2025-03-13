В Башкирии начали готовиться к пожароопасному сезону

Согласно прогнозам экспертов, первые лесные возгорания в этом году могут произойти уже в начале апреля. В связи с этим работники лесопожарных формирований и лесхозов уже сейчас занимаются подготовкой спецтехники, оборудования, а также создают необходимый запас горюче-смазочных материалов. Параллельно проверяются пункты хранения противопожарного инвентаря.