В Башкирии начали готовиться к пожароопасному сезону

В Башкирии сотрудники лесопожарных подразделений активно готовят технику к предстоящему пожароопасному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза региона.
Согласно прогнозам экспертов, первые лесные возгорания в этом году могут произойти уже в начале апреля. В связи с этим работники лесопожарных формирований и лесхозов уже сейчас занимаются подготовкой спецтехники, оборудования, а также создают необходимый запас горюче-смазочных материалов. Параллельно проверяются пункты хранения противопожарного инвентаря.
Глава лесопожарного центра Башкирии Айдар Юсупов отметил, что ключевым фактором в борьбе с пожарами является оперативность реагирования, своевременное принятие решений и слаженные действия всех служб.
Напомним, что в прошлом году пожароопасный сезон начался с 17 апреля по 1 ноября, то есть 198 дней.
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