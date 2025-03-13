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Открыт приём заявок на участие в фестивале «Счастливый Хабаровск»

Ежегодный фестиваль традиционно пройдёт в День рождения города.

Источник: Соцсети

Организаторы арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» объявили о старте приёма заявок на участие. Ежегодный праздник, приуроченный ко Дню рождения краевой столицы, пройдёт 31 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Организации, творческие и спортивные коллективы города вновь смогут поздравить Хабаровск с праздником, рассказать о себе, своих товарах и услугах.

На улице Муравьева-Амурского от Дзержинского до Тургенева разместятся площадки, на которых будут проводить интерактивные программы, концерты, викторины, розыгрыши, лекции, выставки.

Положение о фестивале и ссылки на форму регистрации доступны по ссылке.