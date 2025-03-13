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В Омске закрылся филиал партии «Партии дела» после 13 лет работы

Федеральная ячейка партии была расформирована в конце 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омске был ликвидирован региональный филиал политической партии «Партии дела». Еу головной офис закрылся еще в декабре 2024 года.

Омский филиал ликвидирован с 10 марта. За время своего существования партию в Омской области возглавляли Лариса Бондаренко (2013−2021) и Андрей Рягузов (2021−2025). Среди известных представителей омского отделения — предприниматель Константин Бабкин, баллотировавшийся на пост мэра Омска в 2017 году.

Следует отметить, что в конце прошлого года Бабкин перешёл в ЛДПР, а федеральное руководство «Партии дела» было расформировано. В настоящее время также проходит процедура ликвидации регионального отделения «Партии роста». Это политическое объединение работало в Омске с 2016 года.

Ранее мы рассказывали, что в омском отделении Соцфонда РФ озвучили сумму реальной пенсии на 2025 год.