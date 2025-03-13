В Омске закрылся филиал партии «Партии дела» после 13 лет работы

Следует отметить, что в конце прошлого года Бабкин перешёл в ЛДПР, а федеральное руководство «Партии дела» было расформировано. В настоящее время также проходит процедура ликвидации регионального отделения «Партии роста». Это политическое объединение работало в Омске с 2016 года.