В каких регионах Казахстана легче всего найти работу

Что касается заработной платы, то самые высокие оклады предлагались главным строителям (в среднем от 663 тыс. тенге), руководителям проектов в телекоммуникациях (~653 тыс. тенге) и руководителям по разработке продуктов (~625 тыс. тенге). В то же время наибольшую заработную плату ожидали соискатели, претендующие на позиции руководителей IT-подразделений (в среднем от 1,3 млн тенге), инспекторов энергосистемы (~1,3 млн тенге) и геофизиков (~1,2 млн тенге).